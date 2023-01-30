«Надо убрать из головы ментальность ущербности». Галактионов – о «Локомотиве»

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов ответил, какое итоговое место команды в РПЛ его устроит.

«Все нацеливаются на то, чтобы провести ближайшие игры со «Спартаком» максимально положительно и пройти в следующую стадию Кубка России.

Что касается чемпионата, то нам надо как можно быстрее поправить ситуацию и сделать шаг наверх в турнирной таблице.

Поверьте, все ребята настроены подняться выше в турнирной таблице и выправить текущую ситуацию. Мы смотрим только вперед.

Надо убрать из головы эту ментальность ущербности и вернуть «Локомотив» на прежние места», – сказал Галактионов.

«Локо» набрал 13 очков в 17 турах РПЛ.

Команда занимает 14-е место в таблице лиги (зона стыков).

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