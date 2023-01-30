Новичок «Крыльев Советов»: «Гвардиола следит за мной, мы остаемся на связи»

Бенхамин Гарре, перешедший накануне в «Крылья Советов», рассказал об отношениях с главным тренером «Манчестер Сити» Хосепом Гвардиолой.

«Мне очень повезло, что моя карьера так сложилась. Она пока еще совсем короткая, но я уже успел поиграть вместе с невероятными людьми.

Я играл в «Манчестер Сити» до 20 лет, сначала в команде U-18, потом в U-23. Даже проводил предсезонку с первой командой под руководством Гвардиолы.

Я благодарен ему за то, что он взял меня [на сборы] совсем мальчишкой, доверял и помогал мне. Он помог мне развиться как в футбольном, так и в личностном плане.

Пеп следит за игроками из академии. Сейчас мы остаемся на связи, он поздравляет меня с днем рождения, следит за мной», – заявил 22-летний аргентинец.

«Крылья» купили Гарре за 1,7 миллиона евро.

Клуб заключил с новичком контракт до лета 2026 года.

Он был в академии «Манчестер Сити» с 2016 по 2020 год.

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