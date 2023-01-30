Абаскаль объявил о завершении зимней трансферной кампании «Спартака»

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль заявил, что клуб больше не планирует подписывать новичков этой зимой.

«Я думаю, трансферная кампания закончилась. Клуб поработал в это окно: было два трансфера на выход и два человека пришли.

Мы заменили Рассказова и Мевлю (на Тавареша и Дуарте). Также некоторые игроки вернулись после травм. Думаю, мы готовы ко второй части сезона.

Есть у нас и много молодых футболистов: Зорин, Пяткин, Иванников, Мелешин, Шитов. Им помогают ребята с опытом.

Команда строится на таких компонентах, на таких взаимодействиях.

Сейчас у нас хороший подбор игроков. Мы получили тех футболистов, которых хотели.

Разумеется, клуб интересовался многими игроками, потому что спортивный директор и отдел скаутинга выполняют свою работу постоянно.

Но мы подписали именно тех, кого хотели. И довольны этим», – сказал Абаскаль.

«Спартак» набрал 36 очков в 17 турах РПЛ.

Отставание от лидирующего «Зенита» – 6 баллов.

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