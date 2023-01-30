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    Абаскаль объявил о завершении зимней трансферной кампании «Спартака»

    Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль заявил, что клуб больше не планирует подписывать новичков этой зимой.

    «Я думаю, трансферная кампания закончилась. Клуб поработал в это окно: было два трансфера на выход и два человека пришли.

    Мы заменили Рассказова и Мевлю (на Тавареша и Дуарте). Также некоторые игроки вернулись после травм. Думаю, мы готовы ко второй части сезона.

    Есть у нас и много молодых футболистов: Зорин, Пяткин, Иванников, Мелешин, Шитов. Им помогают ребята с опытом.

    Команда строится на таких компонентах, на таких взаимодействиях.

    Сейчас у нас хороший подбор игроков. Мы получили тех футболистов, которых хотели.

    Разумеется, клуб интересовался многими игроками, потому что спортивный директор и отдел скаутинга выполняют свою работу постоянно.

    Но мы подписали именно тех, кого хотели. И довольны этим», – сказал Абаскаль.

    • «Спартак» набрал 36 очков в 17 турах РПЛ.
    • Отставание от лидирующего «Зенита» – 6 баллов.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 07:19
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +11603

      R_a_i_n 4 минуты назад

      2 новичка + 3 после травм и дисквы. Нормальное усиление.

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