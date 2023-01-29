Агент нападающего «Зенита» Малкома Луис Фернандо Гарсия заверил, что игрок не будет приостанавливать контракт, несмотря на интерес «ПСЖ».

«Малком никогда не покинет «Зенит», воспользовавшись правом ФИФА на приостановку контракта. У меня нет информации, что «ПСЖ» предлагал подобное решение.

Малком доиграет сезон за «Зенит», – сказал Гарсия.

Накануне агент Малкома сообщил, что игрок не уйдет в «ПСЖ» зимой.

Его контракт с «Зенитом» истекает в 2027 году.

Рыночная стоимость бразильца – 24 миллиона евро.

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Малком уходит из «Зенита» в «ПСЖ»? А что с остальными бразильцами?

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