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    Агент: «Малком никогда не покинет «Зенит» на основании разрешения ФИФА приостановить контракт»

    Агент нападающего «Зенита» Малкома Луис Фернандо Гарсия заверил, что игрок не будет приостанавливать контракт, несмотря на интерес «ПСЖ».

    «Малком никогда не покинет «Зенит», воспользовавшись правом ФИФА на приостановку контракта. У меня нет информации, что «ПСЖ» предлагал подобное решение», – сказал Гарсия.

    • Накануне агент Малкома сообщил, что игрок не уйдет в «ПСЖ» зимой.
    • Его контракт с «Зенитом» истекает в 2027 году.
    • Рыночная стоимость бразильца – 24 миллиона евро.

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    Источник: телеграм-канал «Спорт-Экспресса»

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