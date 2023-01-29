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    Йоканович: «Россия – европейская страна и ей лучше остаться в УЕФА»

    Главный тренер «Динамо» Славиша Йоканович выступил против перехода РФС в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК).

    «Решение вопроса, оставаться в УЕФА или переходить в Азию, не в моей компетенции. Но я считаю, что России стоит оставаться в УЕФА и принимать участие во всех соревнованиях, которые проводит УЕФА.

    Я тоже в свое время находился в похожей ситуации, когда сборную Югославии не допускали до соревнований. Но Россия – это европейская страна и будет правильно если и российский футбол останется в Европе и мы будем наслаждаться европейскими матчами», — сказал Йоканович.

    • Россия отстранена от международного футбола решениями ФИФА и УЕФА.
    • РФС в декабре отложил вопрос перехода в АФК.
    • Йоканович в России с лета.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Сегодня, 19:57
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +2838

      nemolod 44 минуты назад

      Да никто никуда не перейдет, весь футбольный бизнес через УЕФА ведется!

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      Рейтинг: +33386

      VVM1964 1 час назад

      К сожалению у нас теперь другой вектор развития, но это сугубо моя точка зрения - уверен многие тут с удовольствием будут жить по образу и подобию Северной Кореи (((

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