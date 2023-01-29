Йоканович: «Россия – европейская страна и ей лучше остаться в УЕФА»

Главный тренер «Динамо» Славиша Йоканович выступил против перехода РФС в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК).

«Решение вопроса, оставаться в УЕФА или переходить в Азию, не в моей компетенции. Но я считаю, что России стоит оставаться в УЕФА и принимать участие во всех соревнованиях, которые проводит УЕФА.

Я тоже в свое время находился в похожей ситуации, когда сборную Югославии не допускали до соревнований. Но Россия – это европейская страна и будет правильно если и российский футбол останется в Европе и мы будем наслаждаться европейскими матчами», — сказал Йоканович.

Россия отстранена от международного футбола решениями ФИФА и УЕФА.

РФС в декабре отложил вопрос перехода в АФК.

Йоканович в России с лета.

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