Осинькин: «Пиняеву стоило поиграть в «Крыльях» еще полгода-год»

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин оценил уход своего игрока Сергея Пиняева в «Локомотив».

«Не было такого, чтобы я его отговаривал. В таком ключе мы не общались. Однако мы хотели ему показать, что здесь, в Самаре, он может сделать еще один шаг вперед. Сергей действительно прогрессировал в первой части сезона. Возможно, ему стоило менять команду летом, а может быть, даже еще попозже.

В «Крыльях» он находился в комфортной среде. В таких условиях в целях дальнейшего прогресса Сергею стоило поиграть еще полгода или даже год. Чтобы закрепить свои навыки. Но он принял такое решение — ушел в «Локомотив». Я не могу утверждать, что Пиняев сейчас не готов к новому вызову. Просто повторю свою мысль. Наверное, чтобы еще больше окрепнуть, ему стоило поиграть в «Крыльях», – сказала Осинькин.

«Локомотив» заплатил за Пиняева 2,6 миллиона евро.

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