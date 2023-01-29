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    Осинькин: «Пиняеву стоило поиграть в «Крыльях» еще полгода-год»

    Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин оценил уход своего игрока Сергея Пиняева в «Локомотив».

    «Не было такого, чтобы я его отговаривал. В таком ключе мы не общались. Однако мы хотели ему показать, что здесь, в Самаре, он может сделать еще один шаг вперед. Сергей действительно прогрессировал в первой части сезона. Возможно, ему стоило менять команду летом, а может быть, даже еще попозже.

    В «Крыльях» он находился в комфортной среде. В таких условиях в целях дальнейшего прогресса Сергею стоило поиграть еще полгода или даже год. Чтобы закрепить свои навыки. Но он принял такое решение — ушел в «Локомотив». Я не могу утверждать, что Пиняев сейчас не готов к новому вызову. Просто повторю свою мысль. Наверное, чтобы еще больше окрепнуть, ему стоило поиграть в «Крыльях», – сказала Осинькин.

    • «Локомотив» заплатил за Пиняева 2,6 миллиона евро.

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    Источник: телеграм-канал «Спорт-Экспресса»

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    Сегодня, 17:41
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +197

      eugen-han 8 минут назад

      Он сделал свой выбор, правильный или нет,- это покажет время,но Осинькин прав, что надо было с этим подождать.

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