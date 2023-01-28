Дембеле выбыл на три недели

Нападающий «Барселоны» Усман Дембеле получил травму в матче 19-го тура Примеры против «Жироны» (1:0). Француза заменили в первом тайме.

Как пишет твиттер Managing Barça со ссылкой на ESPN, Дембеле из-за травмы ноги пропустит три недели.

У Дембеле в сезоне Примеры 18 матчей, 5 голов, 5 ассистов.

25-летний игрок стоит 60 миллионов евро.

16 февраля «Барселоне» предстоит 1-й матч 1/16 финала Лиги Европы против «Манчестер Юнайтед».

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