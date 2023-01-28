УАФ потребовала от УЕФА и ФИФА запретить российским клубам играть товарищеские матчи с европейскими командами

Пресс-атташе Украинской ассоциации футбола (УАФ) Александр Глывинский выразил возмущение, что европейские клубы этой зимой проводят товарищеские матчи с российскими командами.

«Хоть эти игры и имеют неофициальный статус, мы считаем это нарушением изоляции российского спорта.

Представители России не имеют права участвовать в международных спортивных матчах. Требуем от УЕФА и ФИФА остановить эти матчи», – сказал Глывинский.

Украинские команды решили не играть с клубами из Европы, которые провели матчи с командами РПЛ. Например, с сербским «Партизаном».

Россия отстранена от международного футбола решениями ФИФА и УЕФА.

РФС в декабре рассматривал вопрос перехода в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК).

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