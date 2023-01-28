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  • УАФ потребовала от УЕФА и ФИФА запретить российским клубам играть товарищеские матчи с европейскими командами

УАФ потребовала от УЕФА и ФИФА запретить российским клубам играть товарищеские матчи с европейскими командами

28 января 2023, 18:26
14

Пресс-атташе Украинской ассоциации футбола (УАФ) Александр Глывинский выразил возмущение, что европейские клубы этой зимой проводят товарищеские матчи с российскими командами.

«Хоть эти игры и имеют неофициальный статус, мы считаем это нарушением изоляции российского спорта.

Представители России не имеют права участвовать в международных спортивных матчах. Требуем от УЕФА и ФИФА остановить эти матчи», – сказал Глывинский.

  • Украинские команды решили не играть с клубами из Европы, которые провели матчи с командами РПЛ. Например, с сербским «Партизаном».
  • Россия отстранена от международного футбола решениями ФИФА и УЕФА.
  • РФС в декабре рассматривал вопрос перехода в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК).

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Источник: The Athletic
Россия. Премьер-лига Украина. Премьер-лига
Комментарии (14)
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Artemka444
1674920542
Себя изолируйте!!!
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порт
1674920679
А вы в скором будущем вообще прекратите своё существование.
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R_a_i_n
1674922344
Как страна 404 вообще может что-то требовать?
Ответить
swot1205
1674924540
Вот уроды.
Ответить
Кузьмич на трибуне
1674926757
А пыль глотать не устанут??? ***** недоумки. Мало того , что 2014м году совершили антиконституционный переворот? 8 лет бомбили мирные города, а теперь ещё и на Россию рот открыли!!! Надеюсь в этом году это недоразумение исчезнет с карты мира. и все кто в рядах против России тоже. Плюнешь Россию -Россия утрётся, Плюнет Россия в тебя утонешь. Примеров тому десятки.
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ScarlettOgusania
1674928720
В палате 404 снова бунт, "требуют" чего-то - ярс или сармат?
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ААМ
1674931246
Украинец, к сожалению, это диагноз в большинстве случаев. А подлее и жаднее человека, чем западенцы, я не встречал.
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Oldtrafford83
1674973834
Глывиньский, иди ка ты на х.у.й со своим мнением!!! Совсем уже е.б.а.нулись!!!
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