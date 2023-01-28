Агент Лунева: «Карабах» хочет заполучить Андрея, в «Байер» пришло официальное письмо»

Антон Смирнов, агент вратаря «Байера» Андрея Лунева, считает, что его клиенту пора сменить команду.

Накануне немецкий клуб подписал нового голкипера – Патрика Пенца из «Реймса».

– Приобретение вратаря связано непосредственно с тем, что в последние три-четыре дня Андрею нездоровится. Эта история тянулась определенное время, у него защемило нерв.

Чтобы не запускать это, было проведено тестирование, и есть положительная новость. Очень надеемся, что обнаружен первоисточник всех проблем последних лет. Там нет ничего серьезного, просто не могли выявить первопричину.

Теперь началась работа над этой проблемой. Андрей выполняет специальные упражнения, и за последние два дня почувствовал себя гораздо лучше.

Но в силу таких обстоятельств «Байер» взял голкипера. И руководство клуба, и тренер по вратарям поговорили с Андреем, прежде чем подписать нового вратаря. С нашей стороны есть полное понимание клуба.

– Что это все значит для будущего Лунева?

– Это изменило ситуацию на 180 градусов. За несколько дней до закрытия трансферного окна искать новый клуб затруднительно, но у нас есть вариант в Чемпионшипе, есть Турция и «Карабах».

С «Карабахом» мы не вели прямые переговоры, но сегодня я разговаривал с [спортивным директором «Байера»] Симоном Рольфесом, он рассказал о желании этого клуба заполучить Андрея, в клуб пришло официальное письмо.

Позиция «Байера» – уважение к Андрею, полная поддержка, клуб отпустит Андрея, если найдется приемлемый вариант и все будет хорошо со здоровьем.

Если нет – тоже никаких проблем, Лунев останется в «Байере» до конца контракта. Сейчас посмотрим по состоянию Андрея и примем решение.

Если он будет в состоянии работать в ближайшие дни, мы постараемся уйти. Есть страны, где трансферные окна закрываются позже – те же Турция, Азербайджан.

Лунев перешел из «Зенита» в «Байер» в июле 2021 года.

С тех пор он провел 3 матча и пропустил 4 гола.

В последний раз россиянин выходил на поле в августе.

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