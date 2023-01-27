В ЦСКА отреагировали на информацию об интересе к Дзюбе

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо назвал неправдой информацию «Матч ТВ», что клуб заинтересован в форварде Артеме Дзюбе.

«Информация о заинтересованности ЦСКА в подписании Артема Дзюбы не имеет под собой абсолютно никаких оснований. Однозначный вымысел, в который еще и решили вплести слова Владимира Валентиновича, вежливо попытавшегося уйти от этого неожиданного вопроса про Дзюбу.

Игрок высокого уровня, желаем успехов в поисках клуба, но это не имеет к ЦСКА никакого отношения», – написал Брейдо.

34-летний Дзюба – свободный агент.

В ноябре он расторг контракт с «Адана Демирспором».

В Турции форвард забил 1 гол в 5 матчах.

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