Федотов: «ЦСКА следит за попытками Дзюбы трудоустроиться»

"Зенит и ЦСКА- принципиальные соперники. Я никогда не перейду в эти клубы"
Что-то я запамятовал автора данного высказывания...
Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов отреагировал на информацию, что команда заинтересована в форварде Артеме Дзюбе.
«Мне ничего неизвестно о том, что Дзюба может оказаться у нас, но мы следим за его попытками трудоустроиться. Пока вообще не хочется об этом говорить. В вопросе трансферов всегда есть поле для деятельности, но, как известно, они любят тишину», – сказал Федотов.
- 34-летний Дзюба – свободный агент.
- В ноябре он расторг контракт с «Адана Демирспором».
- В Турции форвард забил 1 гол в 5 матчах.
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