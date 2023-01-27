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    Федотов: «ЦСКА следит за попытками Дзюбы трудоустроиться»

    Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов отреагировал на информацию, что команда заинтересована в форварде Артеме Дзюбе.

    «Мне ничего неизвестно о том, что Дзюба может оказаться у нас, но мы следим за его попытками трудоустроиться. Пока вообще не хочется об этом говорить. В вопросе трансферов всегда есть поле для деятельности, но, как известно, они любят тишину», – сказал Федотов.

    • 34-летний Дзюба – свободный агент.
    • В ноябре он расторг контракт с «Адана Демирспором».
    • В Турции форвард забил 1 гол в 5 матчах.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 20:08
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +2833

      фанат джигурды 4 секунды назад

      "Зенит и ЦСКА- принципиальные соперники. Я никогда не перейду в эти клубы"

      Что-то я запамятовал автора данного высказывания...

      0
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      Рейтинг: +2118

      Semushkin Roman Valerievi 2 минуты назад

      Не нужен ЦСКА этот пешеход, Дзюба совсем мёртвый.

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      Рейтинг: +4051

      Кузьмич на трибуне 24 минуты назад

      Значит уже через пару недель Дзюба будет в ЦСКА.

      0
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      Рейтинг: +2142

      Dr.Metal 45 минут назад

      Ну уж нет

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