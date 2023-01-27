Федотов: «ЦСКА следит за попытками Дзюбы трудоустроиться»

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов отреагировал на информацию, что команда заинтересована в форварде Артеме Дзюбе.

«Мне ничего неизвестно о том, что Дзюба может оказаться у нас, но мы следим за его попытками трудоустроиться. Пока вообще не хочется об этом говорить. В вопросе трансферов всегда есть поле для деятельности, но, как известно, они любят тишину», – сказал Федотов.

34-летний Дзюба – свободный агент.

В ноябре он расторг контракт с «Адана Демирспором».

В Турции форвард забил 1 гол в 5 матчах.

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