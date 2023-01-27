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    Абаскаль подвел итоги первого зимнего сбора «Спартака»

    Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль оценил работу команды в ходе первого тренировочного сбора в ОАЭ.

    «Первый шаг мы сделали. Было непросто, команда находилась под нагрузками. У нас были очень интенсивные тренировки, особенно на второй неделе. Было и по две тренировки в день.

    В этих матчах мы играли под нагрузками, нам не хватало свежести, мы это понимали. Мы довольны этим периодом. Пришло время, чтобы распределять нагрузки по-другому. Будем двигаться дальше.

    Результат влияет на восприятие. Я рад, что мы положительно завершили две игры, не так много позволяли создавать соперникам. Хотя, безусловно, счет и результат в таких матчах стоят не на первом месте.

    Мы смотрели на определенные показатели. Нам нужно было снова найти свои тайминг, сыгранность, свежесть. Это было самое важное. И в целом мы довольны», – сказал Абаскаль.

    • «Спартак» набрал 36 очков в 17 турах РПЛ.
    • Отставание от лидирующего «Зенита» – 6 баллов.
    • 2-й сбор команды пройдет с 30 января по 11 февраля в Абу-Даби.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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