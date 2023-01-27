Каррера отреагировал на слова Глушакова о премиальных за чемпионство

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера прокомментировал заявление экс-капитана московской команды Дениса Глушакова.

По словам футболиста, итальянец не спешил делиться премиальными с членами своего штаба после чемпионского сезона.

«Я уже говорил об этой ситуации. Сейчас мне все равно. Если честно, то после стольких лет говорить об этом бесполезно.

Странно, что Денису до сих пор это интересно обсуждать... Мне все равно», – сказал Каррера.

«Спартак» стал чемпионом России в сезоне-2016/17.

Каррера покинул клуб в 2018 году, Глушаков – в 2019-м.

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