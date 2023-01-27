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    «Кинул конверты ассистентам как собаке кость». Глушаков вспомнил, как Каррера не хотел делиться премиальными за чемпионство

    Экс-капитан «Спартака» Денис Глушаков вспомнил, как бывший тренер московского клуба Массимо Каррера не хотел делиться с помощниками премиальными за победу в чемпионате России.

    «Лично присутствовал при одной некрасивой истории.

    Все знали, что Федун заплатил Каррере миллион евро бонуса после чемпионства. А мы с Боккетти отдельно проговаривали эту тему с Массимо после той самой игры с «Тереком», когда весь стадион на поле выскочил. И если за распределение премиального миллиона на игроков отвечали мы, то с главным тренером договорились: «Штаб на вас».

    А потом месяц шел за месяцем — и с помощниками он не рассчитывался. Информация в итоге выплыла в прессе. Через три месяца Каррера позвал Пилипчука, Хавьера, Риомми и нас с Боккетти в тренерскую. На столе лежали три конверта, и он кинул их ассистентам как собаке кость.

    Пилипчук свой конверт вернул, сказал: «Мне не надо, я кайфанул от чемпионства». После чего Каррера начал ему этот конверт натурально запихивать!

    Потом Массимо говорил, что у него с Федуном была договоренность: эта премия — лично ему. Но это только они двое могут знать.

    Факт, что отношения с прежним штабом у него изменились полностью. И ведь на третий сезон Каррера не взял в штаб ни Мальфатти, ни Д'Урбано, не стал их отстаивать. Да, команда их не хотела, но, если главному тренеру помощник по-настоящему нужен, он его отстоит. Здесь же этого не было.

    А Пилипчука вообще перестали слушать и довели до того, что он за три тура до конца объявил об уходе из команды и поблагодарил через «СЭ» всех, кроме Карреры. Не знаю, что это было, с Михалычем не обсуждал, но, поскольку раньше видел слезы Хавьера, то это встало у меня в один ряд.

    При этом Романа оболгали, говоря, что якобы он хотел стать главным тренером «Спартака». Об этом никогда разговора не заходило. И то, что из-за демарша Пилипичука команда плохо закончила сезон, — тоже бред. Обстановка была такая, что по-любому завершилось бы именно так», – сказал Глушаков.

    • Каррера возглавлял «Спартак» с 2016 по 2018 год.
    • При нем команда выиграла РПЛ и Суперкубок России.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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