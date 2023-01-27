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  • Александр Тихонов: «В России нет футбола. Стадионы будут рушиться»

Александр Тихонов: «В России нет футбола. Стадионы будут рушиться»

27 января 2023, 12:35
9

Олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов раскритиковал российский футбол.

«Для меня российских футбольных клубов не существует, потому что в России нет футбола.

В Советском Союзе я болел за «Динамо». «Динамо» Москва, «Динамо» Тбилиси — вот это были команды! Тогда сияли и «Торпедо», и «Спартак», и ЦСКА. Конкуренция была, трибуны были забиты.

А сейчас чего? Понастроили стадионы — они пустуют, потихоньку будут рушиться, потому что на них никто не ходит. Я привык к спорту высших достижений, а не к этому «футболу».

Вот чемпионат мира — это другая вселенная, совершенно иной уровень. Если мы с Таджикистаном и Узбекистаном вничью играем, то о каком футболе вообще идет речь? Там играют люди, которым не платят такие деньги, как нашим бездельникам. Реальные бешеные деньги платят этим лентяем — за что?

Для меня российского футбола не будет существовать до тех пор, пока они не начнут нормально играть и показывать результат», — сказал Тихонов.

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Комментарии (9)
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НикКин
1674812856
Полностью согласен только слепой говорит что у нас все хорошо в футболе
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Krics
1674814576
А разве биатлон у нас на уровне,Тихонов поднял до мирового уровня,что-то не слышал от Газаева,как надо тренировать биатлонистов? Каждый сверчок должен знать свой шесток,ихмо.
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Ziklop
1674814661
конечно ввели "фануйди" депутато-*****
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Давид59
1674817627
Насчёт "стадионов понастроили" не соглашусь. Их к ЧМ2018 строили. А насчёт "смотреть не на что", посмотрите на бюджет страны 2023. Там четко видно на что смотреть будем.
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Александр52
1674819656
Вопрос важный поднят. Стадионы есть и их нам их надо заполнять. Чем заполнять ? Конечно же футболом. Пусть он будет свой, дворовый, межшкольный, меж институтский, меж или внутри квартальный, межгородской, Республиканский, областной, Чеммпионат России. Пусть это будет любительский футбол, БЕСПЛАТНЫЙ, но он должен быть на этих больших стадионах в том числе. Нам есть что возрождать, а Малькомы нам не нужны, они нас за 30 лет ни чему не научили, только деньги из РОссии откачали. ПС - Кокорины алкоголики и полубандиты нам тоже не нужны. Постепенно футболисты будут зарабатывать через бухгалтерию стадиона, собрал зрителей, получи свои проценты, но не из Госструктур, типа Газпрома и Лукойла.
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Fialet
1674819956
А чего ж Тикхонов перечисляя клубы СССР не назвал лучшую команду СССР Динамо Киев? Ай яй яй, некрасиво. А если брать последнее десятилетие перед развалом, то и Днепр и Динамо Минск были гораздо интереснее, чем Торпедо, ЦСКА и Динамо Москва.
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subbotaspartak
1674823723
мозги по ходу разрушены,
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zigbert
1674839865
Несколько сгущает краски знаменитый биатлонист. В истории отечественного футбола бывало всякое. Даже с этими перечисленными клубами сборной не всегда удавалось пройти отбор на ЧМ или ЧЕ. Сейчас конечно непростой период в нашем футболе но лучшие времена впереди и будем надеяться что футбол у нас не умрет и будет развиваться.
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