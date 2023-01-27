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    Александр Тихонов: «В России нет футбола. Стадионы будут рушиться»

    Олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов раскритиковал российский футбол.

    «Для меня российских футбольных клубов не существует, потому что в России нет футбола.

    В Советском Союзе я болел за «Динамо». «Динамо» Москва, «Динамо» Тбилиси — вот это были команды! Тогда сияли и «Торпедо», и «Спартак», и ЦСКА. Конкуренция была, трибуны были забиты.

    А сейчас чего? Понастроили стадионы — они пустуют, потихоньку будут рушиться, потому что на них никто не ходит. Я привык к спорту высших достижений, а не к этому «футболу».

    Вот чемпионат мира — это другая вселенная, совершенно иной уровень. Если мы с Таджикистаном и Узбекистаном вничью играем, то о каком футболе вообще идет речь? Там играют люди, которым не платят такие деньги, как нашим бездельникам. Реальные бешеные деньги платят этим лентяем — за что?

    Для меня российского футбола не будет существовать до тех пор, пока они не начнут нормально играть и показывать результат», — сказал Тихонов.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Сегодня, 12:35
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +373

      НикКин 6 минут назад

      Полностью согласен только слепой говорит что у нас все хорошо в футболе

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