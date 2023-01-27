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    Глушаков рассказал, пожмет ли руку Каррере при встрече

    Экс-капитан «Спартака» Денис Глушаков раскрыл подробности конфликта с бывшим главным тренером клуба Массимо Каррерой.

    «Очень печально, что единственный за двадцать лет чемпионский «Спартак» так закончился. Что через два года от команды ничего не осталось — ни игроков, ни тренеров. Такого не должно было случиться — наоборот, мы могли бы все вместе рвать соперников еще лет пять.

    Думаю, Массимо сейчас жалеет обо всем, что тогда произошло. С нами он, работая главным тренером первый год в жизни, стал чемпионом. А когда все разрушилось, и уволили в том числе его, без «Спартака» Каррера пока больше ничего не добился.

    После отставки Массимо я отправил ему смс: «Спасибо за чемпионский сезон». Считаю, что поступил по-человечески. Не промолчал, какие бы у нас ни были в конце отношения. Но и не слукавил, не пересластил... Где-то ошибался он, где-то — я. Но, что бы ни происходило, мы выиграли вместе. После его отставки мы больше не виделись.

    При встрече поздоровался бы с ним точно. И руку бы, наверное, пожал. Все-таки стали чемпионами, и этого у нас не отберешь — ни у Массимо, ни у меня, ни у всей команды. Нельзя в истории того золота выделять и обожествлять кого-то одного. Это была абсолютно командная, наша общая победа.

    А потом люди, которые втерлись к нему в доверие и преследовали свои интересы, просто запудрили Каррере мозги. Если поднять все, что он про меня говорил, то это ненормальные вещи. Поэтому не знаю, хотел ли бы сесть потолковать с ним по душам», – заявил Глушаков.

    • Глушаков в начале января расторг контракт с «Химками».
    • Хавбек выступал за клуб с 2020 года: 67 матчей, 15 голов, 5 ассистов.
    • В пятницу ему исполнится 36 лет.
    • 24 января прибыл на просмотр в «Пари НН».

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 10:47
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +7740

      Беспонтий 1 час назад

      какая страсть
      один убогий
      другой подобострастен

      воспоминаниям подвластен
      не внемлют боги
      все холят и лелеют возвращение в спартак
      и тот мудак
      и этот..

      закончу я на этом

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +33372

      VVM1964 1 час назад

      Захочет ли Каррера зашквариться ???

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