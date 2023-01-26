«Эвертон» рассматривает сына Анчелотти на замену Лэмпарду

Давиде Анчелотти, сын и помощник главного тренера «Реала» Карло Анчелотти, может начать самостоятельную карьеру.

В услугах итальянца заинтересован «Эвертон», который ищет замену для уволенного Фрэнка Лэмпарда.

Ливерпульский клуб пока не делал предложений Анчелотти-младшему.

«Реал» хотел бы сохранить 33-летнего специалиста как минимум до конца сезона.

«Эвертон» идет на 19-м месте в таблице АПЛ, набрав 15 очков в 20 турах.

Карло и Давиде Анчелотти работали в клубе с 2019 по 2021 год.

Регистрируйся и получи 2000 рублей бесплатно