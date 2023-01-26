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  • «Меня кинули. Искал компромисс, но он один: «Пошел на три буквы». Газизов – о судах со «Спартаком»

«Меня кинули. Искал компромисс, но он один: «Пошел на три буквы». Газизов – о судах со «Спартаком»

26 января 2023, 21:58
9

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов высказался о судебных разбирательствах со «Спартаком» и его экс-владельцем Леонидом Федуном.

– Все слегка запутались в исках – ваших к «Спартаку» и встречных. За это время кто‑то кому‑то перечислил хоть одну копейку или дело вязнет в судебной казуистике?

– Никто никому не платил, однако суть очень проста. На определенном этапе я понял, что меня кинули. Что после этого делать? Умыться, потому что большие дядьки не держат слово? Неправильный ответ.

В итоге иск подается в ответ на иск, каждая сторона не удовлетворена претензиями. Трудовой договор и дополнительное соглашение, по которому мы расстались, признаны честными, прочее тоже легитимно, но обещанные деньги мне не выплачивают. Все это смешно и неправомерно.

– Верховный суд Башкирии месяц назад отклонил ваш последний иск по делу.

– Адвокаты умело набрасывают, уводят суды в процедурную сторону, это может продолжаться еще несколько лет.

Хотя картина предельно ясна. Работнику говорят: «Расстаемся по соглашению сторон». Он отвечает: «Согласен».

Но проходит время, и выясняется: хозяин всего и вся, подписавший бумаги, должен был еще что‑то с кем‑то согласовать. Федун. С кем‑то.

Явная нелепица. Все это понимают, однако история продолжается.

– Пытались найти досудебный компромисс?

Искал. Но компромисс там один: «Пошел на три буквы». Согласен я с этим? Нет.

СМИ подают все как судебную тяжбу Газизова, но никто не оценивает ситуацию логически.

Если бы я присвоил что‑то принадлежащее этим людям, разговор был бы совсем иным.

Это должно о чем‑то говорить тем, кто хоть чуть‑чуть умеет мыслить.

– Объясните, организации вы сейчас противостоите или частному лицу?

– Лично Федуну, хотя полностью откреститься от клуба невозможно, потому что я в нем работал.

Произошедшее для меня суровый урок: нельзя верить большим мальчикам. Главное желание: забыть встречу с этими людьми как кошмарный сон.

Можно получить опыт в 53 года? Выясняется, можно. Все, окей, хватит. Никому не пожелаю пройти то, что прошел я, и сам больше не хочу.

  • Газизов работал в «Спартаке» с июля по декабрь 2020 года.
  • В марте 2021-го он вернулся в «Уфу».

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Первая лига Россия. Премьер-лига Спартак Уфа Газизов Шамиль
Комментарии (9)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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ScarlettOgusania
1674760730
Похоже, Газик разорился на судебных исках)
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aaaaahhhh
1674766868
ну так иди раз послали.
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Plyash
1674767934
Блин,ну какой же клинический мудлон этот Газиз.Выкинь оставшиеся бабки с балкона,это тоже самое,что платить за суды,только без потери времени.
Ответить
Дядя Серёжа
1674788706
На три буквы - это в РФС?
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R_a_i_n
1674799851
Вот на три буквы это правильно. Все что слышно от Газизова это дайте денег!
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alefreddy
1674814103
хотел проглотить большой кусок да подавился-хотя под сто лямов успел сорвать
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slavа0508
1674819832
За такую работу . Газизов сам был должен заплатить . аферист херов ...
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