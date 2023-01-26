«Меня кинули. Искал компромисс, но он один: «Пошел на три буквы». Газизов – о судах со «Спартаком»

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов высказался о судебных разбирательствах со «Спартаком» и его экс-владельцем Леонидом Федуном.

– Все слегка запутались в исках – ваших к «Спартаку» и встречных. За это время кто‑то кому‑то перечислил хоть одну копейку или дело вязнет в судебной казуистике?

– Никто никому не платил, однако суть очень проста. На определенном этапе я понял, что меня кинули. Что после этого делать? Умыться, потому что большие дядьки не держат слово? Неправильный ответ.

В итоге иск подается в ответ на иск, каждая сторона не удовлетворена претензиями. Трудовой договор и дополнительное соглашение, по которому мы расстались, признаны честными, прочее тоже легитимно, но обещанные деньги мне не выплачивают. Все это смешно и неправомерно.

– Верховный суд Башкирии месяц назад отклонил ваш последний иск по делу.

– Адвокаты умело набрасывают, уводят суды в процедурную сторону, это может продолжаться еще несколько лет.

Хотя картина предельно ясна. Работнику говорят: «Расстаемся по соглашению сторон». Он отвечает: «Согласен».

Но проходит время, и выясняется: хозяин всего и вся, подписавший бумаги, должен был еще что‑то с кем‑то согласовать. Федун. С кем‑то.

Явная нелепица. Все это понимают, однако история продолжается.

– Пытались найти досудебный компромисс?

– Искал. Но компромисс там один: «Пошел на три буквы». Согласен я с этим? Нет.

СМИ подают все как судебную тяжбу Газизова, но никто не оценивает ситуацию логически.

Если бы я присвоил что‑то принадлежащее этим людям, разговор был бы совсем иным.

Это должно о чем‑то говорить тем, кто хоть чуть‑чуть умеет мыслить.

– Объясните, организации вы сейчас противостоите или частному лицу?

– Лично Федуну, хотя полностью откреститься от клуба невозможно, потому что я в нем работал.

Произошедшее для меня суровый урок: нельзя верить большим мальчикам. Главное желание: забыть встречу с этими людьми как кошмарный сон.

Можно получить опыт в 53 года? Выясняется, можно. Все, окей, хватит. Никому не пожелаю пройти то, что прошел я, и сам больше не хочу.

Газизов работал в «Спартаке» с июля по декабрь 2020 года.

В марте 2021-го он вернулся в «Уфу».

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