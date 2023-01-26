Газизов рассказал о проблемах Урунова

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов поделился мнением о том, почему полузащитник Остон Урунов не смог заиграть в РПЛ.
– Урунов пока без клуба. Что с ним не так?
– Потерялся, не смог совладать с собой при такой зарплате. По футбольным качествам Урунов в порядке, психологически – нет.
Если справится с внутренними метаниями в Узбекистане, снова себя проявит. В каком клубе? Слышал про «Навбахор».
– До того, как Урунов сник, предположить проблемы было сложно?
– Невозможно. Для меня вообще удивительно произошедшее с ним. Физически, технически и тактически Остон хорош.
Повлиял ли на него ковид, медные трубы, мелкие травмы или большие деньги, сказать затрудняюсь. Будем надеяться, что все закончится хорошо.
- 22-летний Урунов выступал за «Уфу», «Спартак» и «Урал».
- Екатеринбургский клуб расторг с ним контракт 25 октября.
- Хавбек провел в команде менее 2 месяцев, поучаствовал в 3 матчах (79 минут).
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