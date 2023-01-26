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Газизов рассказал о проблемах Урунова

26 января 2023, 19:53
2

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов поделился мнением о том, почему полузащитник Остон Урунов не смог заиграть в РПЛ.

– Урунов пока без клуба. Что с ним не так?

– Потерялся, не смог совладать с собой при такой зарплате. По футбольным качествам Урунов в порядке, психологически – нет.

Если справится с внутренними метаниями в Узбекистане, снова себя проявит. В каком клубе? Слышал про «Навбахор».

– До того, как Урунов сник, предположить проблемы было сложно?

– Невозможно. Для меня вообще удивительно произошедшее с ним. Физически, технически и тактически Остон хорош.

Повлиял ли на него ковид, медные трубы, мелкие травмы или большие деньги, сказать затрудняюсь. Будем надеяться, что все закончится хорошо.

  • 22-летний Урунов выступал за «Уфу», «Спартак» и «Урал».
  • Екатеринбургский клуб расторг с ним контракт 25 октября.
  • Хавбек провел в команде менее 2 месяцев, поучаствовал в 3 матчах (79 минут).

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Первая лига Уфа Урунов Остон Газизов Шамиль
Комментарии (2)
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ScarlettOgusania
1674764209
Газик на урун-ЦУМа и повлиял, надул ему в уши какой он классный футболер, у него крышу и повело, а тут и ЗП предложили такую, что весь ЦУМ скупить можно)
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serglider
1674765387
В этом вся суть российских футболеров! Выцыпить себе контракт пожирнее, купить бензоколонку и положить болт на футбол))) Тачки, бухло, телки, Мальдивы)))
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