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    Газизов рассказал о проблемах Урунова

    Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов поделился мнением о том, почему полузащитник Остон Урунов не смог заиграть в РПЛ.

    – Урунов пока без клуба. Что с ним не так?

    – Потерялся, не смог совладать с собой при такой зарплате. По футбольным качествам Урунов в порядке, психологически – нет.

    Если справится с внутренними метаниями в Узбекистане, снова себя проявит. В каком клубе? Слышал про «Навбахор».

    – До того, как Урунов сник, предположить проблемы было сложно?

    – Невозможно. Для меня вообще удивительно произошедшее с ним. Физически, технически и тактически Остон хорош.

    Повлиял ли на него ковид, медные трубы, мелкие травмы или большие деньги, сказать затрудняюсь. Будем надеяться, что все закончится хорошо.

    • 22-летний Урунов выступал за «Уфу», «Спартак» и «Урал».
    • Екатеринбургский клуб расторг с ним контракт 25 октября.
    • Хавбек провел в команде менее 2 месяцев, поучаствовал в 3 матчах (79 минут).

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    Источник: «Матч ТВ»

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