Каррера назвал два самых популярных противостояния в России

Экс-тренер «Спартака» Массимо Каррера рассказал, какие матчи считает самыми популярными в России.

«В России есть два противостояния, которые вызывают невероятный ажиотаж: «Спартак» — «Зенит» и ЦСКА — «Спартак».

Оба самых интересных и принципиальных матча проходят с участием «Спартака». Нет смысла спорить о том, какой клуб самый популярный в России — это «Спартак», — сказал Каррера.

«Спартак» идет на 2-м месте в РПЛ.

Чемпионат России возобновится в марте.

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