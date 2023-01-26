Карраскаль – о ситуации на Украине: «Сказал бабушке: по телевизору – вранье. Не надо это слушать и всему верить!»

Полузащитник ЦСКА Хорхе Карраскаль рассказал, как колумбийцы относятся к ситуации на Украине.

– Как колумбийцы воспринимают и оценивают конфликт на Украине?

– Они видят ситуацию крайне сложной и запутанной. Несколько членов моей семьи, например бабушка, тоже начали паниковать, запутались.

Я ей объяснил, что все, что говорят по телевизору, – вранье. Сказал: не надо слушать это и всему верить! В общем, успокаиваю их и делаю все, чтобы близкие не волновались.

Рыночная стоимость Карраскаля – 9 миллионов евро.

Он выступает за ЦСКА с февраля: 31 матч, 6 голов, 7 ассистов.

Контракт игрока с клубом рассчитан до 2026 года.

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