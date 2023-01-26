Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Карраскаль – о ситуации на Украине: «Сказал бабушке: по телевизору – вранье. Не надо это слушать и всему верить!»

    Полузащитник ЦСКА Хорхе Карраскаль рассказал, как колумбийцы относятся к ситуации на Украине.

    – Как колумбийцы воспринимают и оценивают конфликт на Украине?

    – Они видят ситуацию крайне сложной и запутанной. Несколько членов моей семьи, например бабушка, тоже начали паниковать, запутались.

    Я ей объяснил, что все, что говорят по телевизору, – вранье. Сказал: не надо слушать это и всему верить! В общем, успокаиваю их и делаю все, чтобы близкие не волновались.

    • Рыночная стоимость Карраскаля – 9 миллионов евро.
    • Он выступает за ЦСКА с февраля: 31 матч, 6 голов, 7 ассистов.
    • Контракт игрока с клубом рассчитан до 2026 года.

    Регистрируйся и получи 2000 рублей бесплатно

    Новости по теме
    Карраскаль: «Если за мной придет «Барселона», то я сразу побегу к Бабаеву»
    Карраскаль объяснил свое решение остаться в России
    «Кровь закипит в жилах!». Карраскаль – о следующем дерби ЦСКА – «Спартак» 1
    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 14:56
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +33371

      VVM1964 57 минут назад

      " все, что говорят по телевизору, – вранье. Сказал: не надо слушать это и всему верить! " - КАКАЯ МУДРАЯ ФРАЗА !!!

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11