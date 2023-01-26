" все, что говорят по телевизору, – вранье. Сказал: не надо слушать это и всему верить! " - КАКАЯ МУДРАЯ ФРАЗА !!!
Полузащитник ЦСКА Хорхе Карраскаль рассказал, как колумбийцы относятся к ситуации на Украине.
– Как колумбийцы воспринимают и оценивают конфликт на Украине?
– Они видят ситуацию крайне сложной и запутанной. Несколько членов моей семьи, например бабушка, тоже начали паниковать, запутались.
Я ей объяснил, что все, что говорят по телевизору, – вранье. Сказал: не надо слушать это и всему верить! В общем, успокаиваю их и делаю все, чтобы близкие не волновались.
- Рыночная стоимость Карраскаля – 9 миллионов евро.
- Он выступает за ЦСКА с февраля: 31 матч, 6 голов, 7 ассистов.
- Контракт игрока с клубом рассчитан до 2026 года.
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