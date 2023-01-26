Ветеран ЦСКА: «Дзюбу выгонят из «Пари НН». Коллективу будет труба»

Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарев прокомментировал возможный переход нападающего Артема Дзюбы в «Пари НН».

«Пусть идет и там мешается, все равно его выгонят. На него играют только как на столба. Он удачно сыграл на чемпионате мира. Бывает такое, что у человека раскрылось что-то, крылья выросли в 29 лет.

Сейчас ему уже за 30 далеко, так что здесь движение не то, реакция не та. Да, он все знает, все видит, но все кондиции потеряны. У него никаких хороших качеств не было, просто удача сопутствовала ему. С ним надо заканчивать давно уже.

Если он будет играющим тренером, это будет хорошо, он будет сплачивать коллектив. Если он противопоставит себя коллективу, все, труба. И коллективу, и ему», — сказал Пономарев.

34-летний Дзюба – свободный агент.

В ноябре он расторг контракт с «Адана Демирспором».

В Турции форвард забил 1 гол в 5 матчах.

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