Хвича занял 40-е место в рейтинге лучших игроков 2022 года по версии The Guardian

Полузащитник «Наполи» Хвича Кварацхелия попал в число 40 лучших футболистов 2022 года по версии The Guardian.

Английское издание поставило 21-летнего грузина на 40-е место в своем ежегодном топ-100 лучших игроков года.

The Guardian уже опубликовал имена игроков, занявших места с 11-го по 100-е. Полный рейтинг появится в пятницу.

«Наполи» летом купил грузинского вингера за 10 миллионов евро.

В этом сезоне он забил 9 голов и сделал 12 ассистов в 20 матчах.

В РПЛ Хвича выступал за «Локомотив» и «Рубин».

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