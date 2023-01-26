Карраскаль: «Если за мной придет «Барселона», то я сразу побегу к Бабаеву»

Полузащитник ЦСКА Хорхе Карраскаль ответил, ради какого клуба он готов требовать свой трансфер.

«Если предложение сделает большой клуб, то я его рассмотрю. Если за мной придет «Барселона», то я сразу побегу к Роману Юрьевичу [Бабаеву], ха-ха!

Сейчас я сконцентрирован на работе в ЦСКА: чтобы все получилось, чтобы я мог дать клубу максимум того, что могу.

Ведь, как я уже говорил, упорная работа всегда вознаграждается», – сказал колумбиец.

Рыночная стоимость Карраскаля – 9 миллионов евро.

Он выступает за ЦСКА с февраля: 31 матч, 6 голов, 7 ассистов.

Контракт игрока с клубом рассчитан до 2026 года.

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