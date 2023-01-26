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    В «Бешикташе» ответили, делал ли клуб новое предложение по Баринову

    Генеральный директор «Бешикташа» Джейхун Казанчи отреагировал на новость о новом предложении по трансферу полузащитника «Локомотива» Дмитрия Баринова.

    По информации «Чемпионата», турецкий клуб предложил за игрока 5 миллионов евро.

    «Появляются фейковые новости, но мы не делали никакого нового предложения «Локомотиву» по Баринову и не планируем», – сказал Казанчи.

    • 26-летний Баринов – воспитанник «Локо».
    • За главную команду дебютировал в мае 2015 года.
    • С тех пор хавбек провел 169 матчей, забил 7 голов и сделал 8 ассистов.
    • Его рыночная стоимость – 9 миллионов евро.

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    Источник: Sport24

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