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    Карраскаль объяснил свое решение остаться в России

    Полузащитник ЦСКА Хорхе Карраскаль рассказал, почему не стал менять клуб по примеру других легионеров РПЛ весной 2022 года.

    «На меня было определенное давление: многие спрашивали, почему я остался в России в такой сложной ситуации. А я просто считаю, что это политическая тема, и сосредотачиваюсь исключительно на футболе.

    Когда я приехал в Москву, сразу почувствовал себя в своей тарелке. В клубе ко мне очень тепло относятся. Да и российский футбол мне нравится – лига довольно интенсивная.

    В общем, в Москве чувствую себя абсолютно счастливым человеком.

    Я с детства привык покидать родной дом, бороться, пробиваться. Привык оказываться в сложных ситуациях и давно научился самостоятельно принимать решения.

    В тот момент я не стал поддаваться всеобщей панике. Мною движет футбол, поэтому и решения я принимал, исходя из футбольных обстоятельств.

    Очень сильно волновалась моя бабушка. Но я ей позвонил и рассказал, что в Москве все в порядке, все хорошо. И она успокоилась», – заявил колумбиец.

    • Рыночная стоимость Карраскаля – 9 миллионов евро.
    • Он выступает за ЦСКА с февраля: 31 матч, 6 голов, 7 ассистов.
    • Контракт игрока с клубом рассчитан до 2026 года.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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