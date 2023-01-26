Карраскаль объяснил свое решение остаться в России

Полузащитник ЦСКА Хорхе Карраскаль рассказал, почему не стал менять клуб по примеру других легионеров РПЛ весной 2022 года.

«На меня было определенное давление: многие спрашивали, почему я остался в России в такой сложной ситуации. А я просто считаю, что это политическая тема, и сосредотачиваюсь исключительно на футболе.

Когда я приехал в Москву, сразу почувствовал себя в своей тарелке. В клубе ко мне очень тепло относятся. Да и российский футбол мне нравится – лига довольно интенсивная.

В общем, в Москве чувствую себя абсолютно счастливым человеком.

Я с детства привык покидать родной дом, бороться, пробиваться. Привык оказываться в сложных ситуациях и давно научился самостоятельно принимать решения.

В тот момент я не стал поддаваться всеобщей панике. Мною движет футбол, поэтому и решения я принимал, исходя из футбольных обстоятельств.

Очень сильно волновалась моя бабушка. Но я ей позвонил и рассказал, что в Москве все в порядке, все хорошо. И она успокоилась», – заявил колумбиец.

Рыночная стоимость Карраскаля – 9 миллионов евро.

Он выступает за ЦСКА с февраля: 31 матч, 6 голов, 7 ассистов.

Контракт игрока с клубом рассчитан до 2026 года.

Регистрируйся и получи 2000 рублей бесплатно