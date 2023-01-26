Карраскаль назвал главнго авторитета в ЦСКА

Полузащитник ЦСКА Хорхе Карраскаль высказался о партнерах по команде.
«Конечно, главный авторитет – это Игорь [Акинфеев]. Он – легенда ЦСКА и человек, которого все уважают.
Еще назову Чалова, Хесуса [Медину], Мендеса, Сашу [Зделара], Дивеева, Кучаева, Облякова...
Получается, я назвал почти всех! Но давайте оставим, потому что все правда отлично работают и вносят свой вклад в результаты ЦСКА.
Кстати, я забыл старичка – Набу [Кирилл Набабкин]! Он тоже важный человек для нашей команды», – заявил Карраскаль.
- Акинфееву в апреле исполнится 37 лет.
- Он всю карьеру провел в ЦСКА.
- В этом сезоне вратарь пропустил 19 голов в 18 матчах.
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Источник: «Спорт-Экспресс»