Карраскаль назвал главнго авторитета в ЦСКА

Полузащитник ЦСКА Хорхе Карраскаль высказался о партнерах по команде.

«Конечно, главный авторитет – это Игорь [Акинфеев]. Он – легенда ЦСКА и человек, которого все уважают.

Еще назову Чалова, Хесуса [Медину], Мендеса, Сашу [Зделара], Дивеева, Кучаева, Облякова...

Получается, я назвал почти всех! Но давайте оставим, потому что все правда отлично работают и вносят свой вклад в результаты ЦСКА.

Кстати, я забыл старичка – Набу [Кирилл Набабкин]! Он тоже важный человек для нашей команды», – заявил Карраскаль.

Акинфееву в апреле исполнится 37 лет.

Он всю карьеру провел в ЦСКА.

В этом сезоне вратарь пропустил 19 голов в 18 матчах.

Регистрируйся и получи 2000 рублей бесплатно