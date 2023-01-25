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    Губерниев оценил перспективы Дзюбы стать футбольным комментатором

    Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев оценил перспективы экс-форварда «Спартака» и «Зенита» Дзюбы стать комментатором.

    «С удовольствием бы увидел Артема в качестве футбольного эксперта. Думаю, что он бы без сомнения добавил перца. Но чтобы стать футбольным комментатором, нужно поучиться ремеслу, потому что это профессия.

    Если Дзюбе будут интересны мои эфиры, как футбольного обозревателя, то ему всегда открыты двери.

    Для того, чтобы ему стать еще более популярным, повысить капитализацию и не прозябать сейчас без дела, то пусть приходит. С удовольствием буду работать с ним на Лиге Чемпионов и чемпионата России», – сказал Губерниев.

    • Дзюба – свободный агент.
    • В ноябре он расторг контракт с «Адана Демирспором».
    • В Турции форвард забил 1 гол в 5 матчах.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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