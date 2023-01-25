Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Чьи это цвета? Угадайте клуб по фанатской трибуне
    Чьи это цвета? Угадайте клуб по фанатской трибуне
    3 За какую сборную этот футболист играл в Катаре?
    За какую сборную этот футболист играл в Катаре?

    «Ноттингем Форест» – «Манчестер Юнайтед»: стартовые составы на полуфинал Кубка лиги

    Ориентировочные составы «Ноттингем Форест» и «Манчестер Юнайтед» на матч полуфинала Кубка английской лиги.

    Уверен в победе «МЮ»? Получи 2000 рублей бонусом и ставь на игру

    • Игра пройдет в среду, 25 января.
    • Начало – в 23:00 по московскому времени.

    Ноттингем Форест: Дин Хендерсон – Джо Уоррэлл, Вилли Боли, Серж Орье, Ренан ЛодиРемо Фройлер, Орел Мангала, Райан Йетс – Густаво Скарпа – Брэннан Джонсон, Морган Гиббс-Уайт.

    Манчестер Юнайтед: Том Хитон – Тирелл Маласия, Гарри Магуайр, Лисандро Мартинес, Диогу Далот – Фред, Скотт Мактоминай – Алехандро Гарначо, Антони Матеус, Кобби Майну – Энтони Иланга.

    «МЮ» выиграл во всех пяти последних очных матчах у команды из Ноттингема.

    В последний раз команды встречались 27 декабря 2022 года – «МЮ» победил со счетом 3:0.

    Коэффициенты:

    • Победа Ноттингем Форест – 5.90
    • Ничья – 4.14
    • Победа МЮ – 1.67

    Где смотреть матч Ноттингем Форест – Манчестер Юнайтед

    Во сколько смотреть матч Ноттингем Форест – Манчестер Юнайтед

    Прогноз на Ноттингем Форест – Манчестер Юнайтед

    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 15:37
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11