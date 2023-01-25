Стали известны стартовые составы «Ноттингем Форест» и «Манчестер Юнайтед» на матч полуфинала Кубка английской лиги.
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- Игра пройдет в среду, 25 января.
- Начало – в 23:00 по московскому времени.
Ноттингем Форест: Хеннесси, Орье, Маккенна, Уоррелл, Лоди, Фройлер, Скарпа, Гиббс-Уайт, Данило, Серридж, Джонсон.
Манчестер Юнайтед: Де Хеа, Уан-Биссака, Линделеф, Мартинес, Маласиа, Эриксен, Каземиро, Бруну Фернандеш, Вегорст, Рэшфорд, Антони.
«МЮ» выиграл во всех пяти последних очных матчах у команды из Ноттингема.
В последний раз команды встречались 27 декабря 2022 года – «МЮ» победил со счетом 3:0.
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Где смотреть матч Ноттингем Форест – Манчестер Юнайтед
Во сколько смотреть матч Ноттингем Форест – Манчестер Юнайтед
Источник: «Бомбардир»