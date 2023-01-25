Стали известны стартовые составы «Ноттингем Форест» и «Манчестер Юнайтед» на матч полуфинала Кубка английской лиги.

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Игра пройдет в среду, 25 января.

Начало – в 23:00 по московскому времени.

Ноттингем Форест: Хеннесси, Орье, Маккенна, Уоррелл, Лоди, Фройлер, Скарпа, Гиббс-Уайт, Данило, Серридж, Джонсон.

Манчестер Юнайтед: Де Хеа, Уан-Биссака, Линделеф, Мартинес, Маласиа, Эриксен, Каземиро, Бруну Фернандеш, Вегорст, Рэшфорд, Антони.

«МЮ» выиграл во всех пяти последних очных матчах у команды из Ноттингема.

В последний раз команды встречались 27 декабря 2022 года – «МЮ» победил со счетом 3:0.

Коэффициенты:

Победа Ноттингем Форест – 5.90

Ничья – 4.14

Победа МЮ – 1.67

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