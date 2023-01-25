Дзюба может перейти в клуб из Саудовской Аравии. Ему предложили зарплату 3 миллиона в год

Нападающий Артем Дзюба не планирует завершать карьеру после сорвавшегося перехода в «Торпедо».

По информации «Р-Спорт», 34-летний футболист получил еще два предложения. Клуб из Саудовской Аравии предложил Дзюбе контракт с зарплатой 3 миллиона долларов за сезон, а лидер второго дивизиона Турции готов платить россиянину 1 миллион долларов.

Приоритетом для футболиста остается продолжение карьеры в России.

Дзюба – свободный агент.

В ноябре он расторг контракт с «Адана Демирспором».

В Турции форвард забил 1 гол в 5 матчах.

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