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    Дзюба может перейти в клуб из Саудовской Аравии. Ему предложили зарплату 3 миллиона в год

    Нападающий Артем Дзюба не планирует завершать карьеру после сорвавшегося перехода в «Торпедо».

    По информации «Р-Спорт», 34-летний футболист получил еще два предложения. Клуб из Саудовской Аравии предложил Дзюбе контракт с зарплатой 3 миллиона долларов за сезон, а лидер второго дивизиона Турции готов платить россиянину 1 миллион долларов.

    Приоритетом для футболиста остается продолжение карьеры в России.

    • Дзюба – свободный агент.
    • В ноябре он расторг контракт с «Адана Демирспором».
    • В Турции форвард забил 1 гол в 5 матчах.

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    Источник: «Р-Спорт»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +4206

      mutabor0992 53 минуты назад

      "Сдается мне,что это комедия..."(Человек с бульвара Капуцинов)

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