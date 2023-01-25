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    ФИФА и МОК присоединятся к следующей встрече УЕФА и РФС по возвращению России в мировой футбол

    Очередная встреча представителей РФС и УЕФА по вопросу возвращения российских команд в международные турниры состоится в течении двух-трех недель, сообщает «СЭ».

    В новой встрече также должны принять высокопоставленные сотрудники МОК и ФИФА.

    • Сообщалось, что УЕФА не вернет российские команды в международные турниры до урегулирования конфликта на Украине.
    • Решение об отстранении действует с конца февраля.
    • Сборная России уже пропустила ЧМ-2022 и Лигу наций, а также не сыграет в отборе Евро-2024.
    • Клубы РПЛ дисквалифицированы в еврокубках как минимум до конца сезона-2022/23.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +4206

      mutabor0992 46 минут назад

      А очередная встреча КОГДА???

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