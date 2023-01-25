ФИФА и МОК присоединятся к следующей встрече УЕФА и РФС по возвращению России в мировой футбол

Очередная встреча представителей РФС и УЕФА по вопросу возвращения российских команд в международные турниры состоится в течении двух-трех недель, сообщает «СЭ».

В новой встрече также должны принять высокопоставленные сотрудники МОК и ФИФА.

Сообщалось, что УЕФА не вернет российские команды в международные турниры до урегулирования конфликта на Украине.

Решение об отстранении действует с конца февраля.

Сборная России уже пропустила ЧМ-2022 и Лигу наций, а также не сыграет в отборе Евро-2024.

Клубы РПЛ дисквалифицированы в еврокубках как минимум до конца сезона-2022/23.

Получи до 10 000 рублей за регистрацию