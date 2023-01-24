Канчельскис считает, что Глушаков может стать основным игроком «Спартака»

Экс-игрок «МЮ» Андрей Канчельскис прокомментировал возможный переход полузащитника Дениса Глушакова в «Пари НН».

«Глушаков, конечно же, усилит «Пари НН». Однозначно, даже вопросов нет. Денис – футболист хорошего уровня. Он соответствует любому клубу.

Даже если сейчас его вернуть в «Спартак», он будет там играть. Насколько я знаю, если говорить о человеческих и футбольных качествах – это профессионал. Полностью отдаeт себя команде», – сказал Канчельскис.

Глушаков в начале января расторг контракт с «Химками».

Хавбек выступал за клуб с 2020 года: 67 матчей, 15 голов, 5 ассистов.

В пятницу ему исполнится 36 лет.

Сегодня игрок прибыл на просмотр в «Пари НН».

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