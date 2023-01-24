Колосков: «Встреча РФС с УЕФА – это уже действие рабочей группы»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков высказался о создании рабочей группы по возвращению российских команд в международные турниры.

«Рабочая группа не может быть в три человека, пять или семь. Нет определенного количества. По конкретным вопросам выбираются люди, которые компетентны в этом.

Встреча РФС с УЕФА — это уже действие рабочей группы. Есть направления работы, есть совмещения. Кто-то занимается Европой, кто-то работает с ФИФА. Рабочая группа — это не застывшая структура, которая носит определенные фамилии. Она подвижная», — сказал Колосков.

Сообщалось, что УЕФА не вернет российские команды в международные турниры до урегулирования конфликта на Украине.

Решение об отстранении действует с конца февраля.

Сборная России уже пропустила ЧМ-2022 и Лигу наций, а также не сыграет в отборе Евро-2024.

Клубы РПЛ дисквалифицированы в еврокубках как минимум до конца сезона-2022/23.

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