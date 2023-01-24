Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    4
    теста для вас
    1 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    2 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    3 Чьи это цвета? Угадайте клуб по фанатской трибуне
    Чьи это цвета? Угадайте клуб по фанатской трибуне
    4 За какую сборную этот футболист играл в Катаре?
    За какую сборную этот футболист играл в Катаре?

    Савин стал игроком медийной команды из Казахстана

    Президент казахстанского медиаклуба SD Family Дидар Сыдыкбек сообщил о начале сотрудничества с Евгением Савиным.

    Блогер будет играть за медийную команду.

    «Встретились с Красавой. С Жекой обсудили совместные проекты касательно частного, а также медийного футбола.

    ФК «Красава» приедет в Казахстан и мы собираемся в гости на Кипр. И официально можно объявить что Савин новый футболист SD Family.

    Очень приятно, что футбольный блогер номер один с нами, его знание и опыт очень поможет в продвижении SD Family.

    Одним словом мы с ним будем пересекаться и работать над одним большим футбольным проектом. Остальное чуть позже», – написал Сыдыкбек в своем телеграм-канале.

    Регистрируйся и получи 2000 рублей бесплатно

    Новости по теме
    Савин отреагировал на возбуждение против него дела о дискредитации российской армии 3
    На Савина завели дело о дискредитации российской армии 4
    Кокорин перестал общаться с Савиным. Он опасается «токсичности» блогера
    Источник: телеграм-канал «Футбольная жизнь SD»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 15:15
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11