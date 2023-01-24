Савин стал игроком медийной команды из Казахстана

Президент казахстанского медиаклуба SD Family Дидар Сыдыкбек сообщил о начале сотрудничества с Евгением Савиным.

Блогер будет играть за медийную команду.

«Встретились с Красавой. С Жекой обсудили совместные проекты касательно частного, а также медийного футбола.

ФК «Красава» приедет в Казахстан и мы собираемся в гости на Кипр. И официально можно объявить что Савин новый футболист SD Family.

Очень приятно, что футбольный блогер номер один с нами, его знание и опыт очень поможет в продвижении SD Family.

Одним словом мы с ним будем пересекаться и работать над одним большим футбольным проектом. Остальное чуть позже», – написал Сыдыкбек в своем телеграм-канале.

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