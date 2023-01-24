Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    4
    теста для вас
    1 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    2 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    3 Чьи это цвета? Угадайте клуб по фанатской трибуне
    Чьи это цвета? Угадайте клуб по фанатской трибуне
    4 За какую сборную этот футболист играл в Катаре?
    За какую сборную этот футболист играл в Катаре?

    Бышовец: «Не жду ничего хорошего от сегодняшней встречи РФС и УЕФА»

    Экс-главный тренер сборной России Анатолий Бышовец поделился ожиданиями от предстоящей встречи РФС с УЕФА.

    «Дело не в том, что люди из РФС не могут договориться с УЕФА. ФИФА, УЕФА и все спортивные федерации расписались в собственном бессилии и отсутствии независимости в принятии решений.

    Не жду ничего хорошего от сегодняшней встречи представителей РФС и УЕФА. Только окончание событий на Украине позволит РФС вернуться в УЕФА и ФИФА», — сказал Бышовец.

    • Сборная России отстранена от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА на неопределенный срок.
    • Команда уже пропустила ЧМ-2022 и Лигу наций, а также не сыграет в отборе Евро-2024.
    • Клубы РПЛ дисквалифицированы в еврокубках как минимум до конца сезона-2022/23.

    Получи до 10 000 рублей за регистрацию

    Новости по теме
    Габулов назвал две причины падения уровня российского футбола
    Карпин – журналисту: «Спрашиваете ерунду какую-то. Вы нормальный человек вообще?» 9
    Карпин назвал самый вредный продукт для спортсмена. Это не сахар 2
    Источник: «РБ Спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 12:34
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11