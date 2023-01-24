Бышовец: «Не жду ничего хорошего от сегодняшней встречи РФС и УЕФА»

Экс-главный тренер сборной России Анатолий Бышовец поделился ожиданиями от предстоящей встречи РФС с УЕФА.

«Дело не в том, что люди из РФС не могут договориться с УЕФА. ФИФА, УЕФА и все спортивные федерации расписались в собственном бессилии и отсутствии независимости в принятии решений.

Не жду ничего хорошего от сегодняшней встречи представителей РФС и УЕФА. Только окончание событий на Украине позволит РФС вернуться в УЕФА и ФИФА», — сказал Бышовец.

Сборная России отстранена от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА на неопределенный срок.

Команда уже пропустила ЧМ-2022 и Лигу наций, а также не сыграет в отборе Евро-2024.

Клубы РПЛ дисквалифицированы в еврокубках как минимум до конца сезона-2022/23.

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