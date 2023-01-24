Директор «Вероны»: «Гайч действительно хочет перейти к нам из ЦСКА»

Спортивный директор «Вероны» Франческо Маррокку прокомментировал возможный переход нападающего ЦСКА Адольфо Гайча в клуб Серии А.
«Гайч действительно хочет перейти в «Верону». Мы начали переговоры, но все еще далеки от соглашения», — сказал Маррокку.
- 23-летний Гайч куплен ЦСКА в 2020 году за 8,5 миллиона евро.
- Игрок уже дважды уходил из ЦСКА в аренду.
- В сезоне РПЛ у Гайча 8 матчей, гол.
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Источник: Sport24