Директор «Вероны»: «Гайч действительно хочет перейти к нам из ЦСКА»

Спортивный директор «Вероны» Франческо Маррокку прокомментировал возможный переход нападающего ЦСКА Адольфо Гайча в клуб Серии А.

«Гайч действительно хочет перейти в «Верону». Мы начали переговоры, но все еще далеки от соглашения», — сказал Маррокку.

23-летний Гайч куплен ЦСКА в 2020 году за 8,5 миллиона евро.

Игрок уже дважды уходил из ЦСКА в аренду.

В сезоне РПЛ у Гайча 8 матчей, гол.

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