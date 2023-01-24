Мостовой назвал российских футболистов, способных заиграть в Европе

Экс-полузащитник сборной России Александр Мостовой порассуждал о том, какие российские игроки могли бы проявить себя в европейских клубах.

«Это довольно сложный вопрос в нынешней ситуации. Но если судить исключительно по футбольным качествам, то первым приходит в голову Арсен Захарян. О нeм часто говорили в таком контексте, но что-то срывается.

Сергей Пиняев ещe очень молодой. Он ещe года два-три может спокойно поиграть в российской Премьер-лиге, хотя у него есть способности, которые будут востребованы в Европе.

Игорь Дивеев – защитник довольно неплохого уровня.

У нас вроде бы много молодых и перспективных футболистов, но и в Европе их тоже предостаточно. И не только в Европе, ведь туда едут игроки со всего мира», – сказал Мостовой.

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