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    Мостовой назвал российских футболистов, способных заиграть в Европе

    Экс-полузащитник сборной России Александр Мостовой порассуждал о том, какие российские игроки могли бы проявить себя в европейских клубах.

    «Это довольно сложный вопрос в нынешней ситуации. Но если судить исключительно по футбольным качествам, то первым приходит в голову Арсен Захарян. О нeм часто говорили в таком контексте, но что-то срывается.

    Сергей Пиняев ещe очень молодой. Он ещe года два-три может спокойно поиграть в российской Премьер-лиге, хотя у него есть способности, которые будут востребованы в Европе.

    Игорь Дивеев – защитник довольно неплохого уровня.

    У нас вроде бы много молодых и перспективных футболистов, но и в Европе их тоже предостаточно. И не только в Европе, ведь туда едут игроки со всего мира», – сказал Мостовой.

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    Источник: Vprognoze.ru

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