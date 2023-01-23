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    Анри: «Я рекомендовал «Барселоне» тен Хага после увольнения Кумана»

    Экс-нападающий «Барселоны» Тьерри Анри рассказал, как советовал каталонскому клубу назначить Эрика тен Хага на пост главного тренера.

    «Скажу честно, я большой фанат тен Хага. После увольнения Кумана я рекомендовал «Барсе» кандидатуру Эрика. Он гений», – заявил Анри.

    • Летом тен Хаг возглавил «Манчестер Юнайтед».
    • Под его руководством команда идет на 4-м месте в АПЛ после 20 туров.
    • «Барса» отправила в отставку Кумана в конце октября 2021 года. Его сменил Хави.

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    Источник: Express

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