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Кафанов назвал двух лучших пенальтистов РПЛ

23 января 2023, 12:20
2

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов рассказал, каких исполнителей пенальти считает лучшими в РПЛ.

– Как проходит подготовка к пенальти на тренировках?

– Всех секретов раскрывать не буду. Обычно перед каждой игрой мы обсуждаем топ-5 пенальтистов соперника.

Персонально изучаем каждого, можем подметить, что вот этот игрок эмоционально нестабильный.

– Так.

– Если на него надавить и заставить нервничать, он может промахнуться.

– Что еще?

– Можно походить воду попить. Чем дольше пауза перед ударом, тем больше шансов у вратаря спасти.

– Кто лучший пенальтист РПЛ?

– На сегодняшний день – Жоаозиньо, он забил 22 из 23 пенальти.

Фомин тоже хорошо бьет. У него была внушительная серия без промахов с точки, пока не допустил осечку в финале Кубка.

– Как изменилась подготовка вратарей к пенальти за последние годы?

– Сейчас стало сложнее, потому что бьющие тоже готовятся. Знают, что вратарь изучает их манеру исполнения и тоже пытаются чем-то удивить. Поэтому мозги при пробитии пенальти кипят и у того и у другого.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Россия Кафанов Виталий
Комментарии (2)
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1674471894
Люблю послематчевые серии пенальти. Это всегда крутой замес мастерства и психологии.
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zigbert
1674473915
Да пожалуй бьющий пенальти игрок нервничает больше чем вратарь. Винить вратаря в пропущенном голе вряд ли кто будет а вот у игрока не забившего пенальти долго будет вспоминаться этот эпизод.
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