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    Кафанов назвал двух лучших пенальтистов РПЛ

    Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов рассказал, каких исполнителей пенальти считает лучшими в РПЛ.

    – Как проходит подготовка к пенальти на тренировках?

    – Всех секретов раскрывать не буду. Обычно перед каждой игрой мы обсуждаем топ-5 пенальтистов соперника.

    Персонально изучаем каждого, можем подметить, что вот этот игрок эмоционально нестабильный.

    – Так.

    – Если на него надавить и заставить нервничать, он может промахнуться.

    – Что еще?

    – Можно походить воду попить. Чем дольше пауза перед ударом, тем больше шансов у вратаря спасти.

    – Кто лучший пенальтист РПЛ?

    – На сегодняшний день – Жоаозиньо, он забил 22 из 23 пенальти.

    Фомин тоже хорошо бьет. У него была внушительная серия без промахов с точки, пока не допустил осечку в финале Кубка.

    – Как изменилась подготовка вратарей к пенальти за последние годы?

    – Сейчас стало сложнее, потому что бьющие тоже готовятся. Знают, что вратарь изучает их манеру исполнения и тоже пытаются чем-то удивить. Поэтому мозги при пробитии пенальти кипят и у того и у другого.

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    Источник: «РБ Спорт»

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