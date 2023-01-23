Кафанов назвал двух лучших пенальтистов РПЛ

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов рассказал, каких исполнителей пенальти считает лучшими в РПЛ.

– Как проходит подготовка к пенальти на тренировках?

– Всех секретов раскрывать не буду. Обычно перед каждой игрой мы обсуждаем топ-5 пенальтистов соперника.

Персонально изучаем каждого, можем подметить, что вот этот игрок эмоционально нестабильный.

– Так.

– Если на него надавить и заставить нервничать, он может промахнуться.

– Что еще?

– Можно походить воду попить. Чем дольше пауза перед ударом, тем больше шансов у вратаря спасти.

– Кто лучший пенальтист РПЛ?

– На сегодняшний день – Жоаозиньо, он забил 22 из 23 пенальти.

Фомин тоже хорошо бьет. У него была внушительная серия без промахов с точки, пока не допустил осечку в финале Кубка.

– Как изменилась подготовка вратарей к пенальти за последние годы?

– Сейчас стало сложнее, потому что бьющие тоже готовятся. Знают, что вратарь изучает их манеру исполнения и тоже пытаются чем-то удивить. Поэтому мозги при пробитии пенальти кипят и у того и у другого.

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