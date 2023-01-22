Тренер «Ариса»: «Хотим, чтобы Кокорин остался в клубе»

Главный тренер кипрского «Ариса» Алексей Шпилевский сообщил о желании сохранить форварда Александра Кокорина.

«Пока все на стадии переговоров. Еще нет конкретики. Хотелось бы, чтобы Кокорин остался в клубе. Но пока руководство только на стадии переговоров с Александром и «Фиорентиной». Все должно сойтись, чтобы он остался. Будет непросто. Но есть желание дальше сотрудничать с Александром», – сказал белорус.

Аренда Кокорина истекает летом.

Получи до 10 000 рублей за регистрацию