Канчельскис рассказал о переговорах с клубом из ОАЭ

Бывший полузащитник сборной России Андрей Канчельскис может получить работу в ОАЭ.

«Сложно проходят переговоры с клубом из ОАЭ, потому что они никуда не торопятся. Они живут себе спокойно и равномерно, никуда не спешат. Это мы такие: «Давайте быстрее!»

Хорошо, что ещe ведутся переговоры и мы всe ещe общаемся. Возможно, на следующей неделе опять придется лететь в Эмираты и более подробно разговаривать. Посмотрим! Арабы никуда не торопятся, а вот мы импульсивные. У них там спокойняк», – сказал Канчельскис.

Последним местом работы Канчельскиса был узбекистанский «Навбахор», который он покинул в 2020 году.

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