Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Канчельскис рассказал о переговорах с клубом из ОАЭ

    Бывший полузащитник сборной России Андрей Канчельскис может получить работу в ОАЭ.

    «Сложно проходят переговоры с клубом из ОАЭ, потому что они никуда не торопятся. Они живут себе спокойно и равномерно, никуда не спешат. Это мы такие: «Давайте быстрее!»

    Хорошо, что ещe ведутся переговоры и мы всe ещe общаемся. Возможно, на следующей неделе опять придется лететь в Эмираты и более подробно разговаривать. Посмотрим! Арабы никуда не торопятся, а вот мы импульсивные. У них там спокойняк», – сказал Канчельскис.

    • Последним местом работы Канчельскиса был узбекистанский «Навбахор», который он покинул в 2020 году.

    Получи до 10 000 рублей за регистрацию

    Новости по теме
    Канчельскис: «РПЛ скоро будет на 90-м месте в мире» 17
    Канчельскис: «Конечно, Черчесов и футболисты сборной незаслуженно получили звание ЗМС» 9
    Канчельскис: «Веду переговоры с клубом из Саудовской Аравии» 2
    Источник: Sport24

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 09:30
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11