Орлов: «Кричать про атакующий футбол могут только тренеры небольшого ума»

Спортивный журналист и бывший футболист Геннадий Орлов высказался о соотношении атакующего и оборонительного футбола.

— Удивляет, когда тренеры приходят в команды и говорят: мы будем играть в такой-то футбол. Тот же Спартак Гогниев. Он сказал: «Химки» будут играть в атакующий, зрелищный футбол. Ну, так может сказать только дилетант! Обратите внимание, все команды, которые лидируют в чемпионатах, держат свои ворота на замке. «Барселона» пропустила в чемпионате Испании шесть мячей. «Зенит» в 17 турах РПЛ — семь.

Понимаете? Нужно первым делом обеспечить сохранность своих ворот, а потому уже строить комбинационный, атакующий футбол, если ты хочешь. Тот, кто меньше пропускает, тот и выигрывает чемпионат — это закон футбола. Поэтому кричать про атакующий футбол могут только тренеры небольшого ума.

— Курбан Бердыев никогда так не скажет.

— Ну конечно. Но его «Рубин» выигрывал чемпионат и забивал при этом больше всех голов. Бердыев понимает, как устроен футбол. Все сбалансировано: будет сильная оборона – будет сильная атака. Одно из другого вытекает, все взаимосвязано.

Бердыев в декабре принял «Сочи».

Гогниев с «Химками» идет в зоне вылета.

Сезон РПЛ возобновится в марте.

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