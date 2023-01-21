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    Орлов: «Кричать про атакующий футбол могут только тренеры небольшого ума»

    Спортивный журналист и бывший футболист Геннадий Орлов высказался о соотношении атакующего и оборонительного футбола.

    — Удивляет, когда тренеры приходят в команды и говорят: мы будем играть в такой-то футбол. Тот же Спартак Гогниев. Он сказал: «Химки» будут играть в атакующий, зрелищный футбол. Ну, так может сказать только дилетант! Обратите внимание, все команды, которые лидируют в чемпионатах, держат свои ворота на замке. «Барселона» пропустила в чемпионате Испании шесть мячей. «Зенит» в 17 турах РПЛ — семь.

    Понимаете? Нужно первым делом обеспечить сохранность своих ворот, а потому уже строить комбинационный, атакующий футбол, если ты хочешь. Тот, кто меньше пропускает, тот и выигрывает чемпионат — это закон футбола. Поэтому кричать про атакующий футбол могут только тренеры небольшого ума.

    Курбан Бердыев никогда так не скажет.

    — Ну конечно. Но его «Рубин» выигрывал чемпионат и забивал при этом больше всех голов. Бердыев понимает, как устроен футбол. Все сбалансировано: будет сильная оборона – будет сильная атака. Одно из другого вытекает, все взаимосвязано.

    • Бердыев в декабре принял «Сочи».
    • Гогниев с «Химками» идет в зоне вылета.
    • Сезон РПЛ возобновится в марте.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Сегодня, 19:16
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +12893

      Алексей З 56 минут назад

      Орлов, да оставь в покое Гогниева.
      В Химках сами разберутся.

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