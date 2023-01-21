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  • «Болгары – профессиональные предатели». Червиченко прокомментировал отказ «Левски» играть с клубами РПЛ

«Болгары – профессиональные предатели». Червиченко прокомментировал отказ «Левски» играть с клубами РПЛ

21 января 2023, 17:46
16

Бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко отреагировал на отказ болгарского «Левски» играть товарищеские матчи с клубами из России.

«Сделаю небольшой экскурс в историю: болгары — это профессиональные предатели. Это нация, постоянно предающая Россию, которая постоянно за неe впрягалась. Во всех войнах болгары были против нас, хотя больше всех орали, что они братушки.

Удивляться, что они поступают таким образом… У меня никакого удивления их поведение не вызывает. Не знаю, почему кто-то этому удивлeн», — сказал Червиченко.

  • «Левски» отменил матчи со «Спартаком», «Уралом», «Краснодаром».
  • По информации «СЭ», клуб из Софии отказался играть из-за давления со стороны правительства Болгарии.
  • Клубам РПЛ пришлось срочно искать других соперников.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Левски Червиченко Андрей
Комментарии (16)
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eugen-han
1674312755
Верно подметил, достаточно вспомнить Шипку.
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Александр52
1674315701
России давно пора стать эгоистичной. Хватит помогать всем и вся. Всему должна быть цена и дружбе тоже. Да, мы сейчас слабы, как никогда. Но все должны знать, что это временно. Обидишь сегодня, ответ получишь завтра и обязательно. Прощать нельзя, особенно подлость.
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АКС-74У
1674317220
Пишут про давление со стороны правительств Болгарии и Венгрии, почему тогда болгарский Берое сыграл с Рубином, а венгерский Сегет с Крыльями?
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odessakmv
1674351988
Цыгане - перекати поле
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DVOK68
1674373027
Червь прав.
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