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    «Болгары – профессиональные предатели». Червиченко прокомментировал отказ «Левски» играть с клубами РПЛ

    Бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко отреагировал на отказ болгарского «Левски» играть товарищеские матчи с клубами из России.

    «Сделаю небольшой экскурс в историю: болгары — это профессиональные предатели. Это нация, постоянно предающая Россию, которая постоянно за неe впрягалась. Во всех войнах болгары были против нас, хотя больше всех орали, что они братушки.

    Удивляться, что они поступают таким образом… У меня никакого удивления их поведение не вызывает. Не знаю, почему кто-то этому удивлeн», — сказал Червиченко.

    • «Левски» отменил матчи со «Спартаком», «Уралом», «Краснодаром».
    • По информации «СЭ», клуб из Софии отказался играть из-за давления со стороны правительства Болгарии.
    • Клубам РПЛ пришлось срочно искать других соперников.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии7
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      Рейтинг: +796

      АКМ-74У 1 час назад

      Пишут про давление со стороны правительств Болгарии и Венгрии, почему тогда болгарский Берое сыграл с Рубином, а венгерский Сегет с Крыльями?

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      Рейтинг: +1153

      Александр52 1 час назад

      России давно пора стать эгоистичной. Хватит помогать всем и вся. Всему должна быть цена и дружбе тоже. Да, мы сейчас слабы, как никогда. Но все должны знать, что это временно. Обидишь сегодня, ответ получишь завтра и обязательно. Прощать нельзя, особенно подлость.

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      Рейтинг: +12893

      Алексей З > Александр52 1 час назад

      Кто нас обижает ?
      Надо страну свою развивать , а мы всё врагов на стороне ищем.

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      Рейтинг: +16839

      Barmaleushka 2 часа назад

      .... да ещё и неблагодарные

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      Рейтинг: +177

      eugen-han 2 часа назад

      Верно подметил, достаточно вспомнить Шипку.

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      Рейтинг: +12893

      Алексей З > eugen-han 1 час назад

      150 лет прошло, долго ещё вспоминать будешь ?
      От нашей любви они в НАТО убежали.

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      Рейтинг: +177

      eugen-han > Алексей З 22 минуты назад

      Память должна быть по любому,- это уроки прошлого и тажа традиция складывается из положительных событий, если избегать злопамятства в отношении вот таких персонажей, про которых много лет из-за своей вежливой тактичности молчали, в том числе и про бандеровцев недобитых, которых зачем-то простили при Хрущёве, и больше скажу: всю фашистскую Европу простили, которая под управлением нацистов из Германии тогда воевала с нами и проиграла, а теперь хочет взять реванш, даже в футболе. Реал на пример играет до сих пор на стадионе имени генерала голубой дивизии(испанских наемников) нацистской Германии.

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