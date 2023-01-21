«Болгары – профессиональные предатели». Червиченко прокомментировал отказ «Левски» играть с клубами РПЛ

Бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко отреагировал на отказ болгарского «Левски» играть товарищеские матчи с клубами из России.

«Сделаю небольшой экскурс в историю: болгары — это профессиональные предатели. Это нация, постоянно предающая Россию, которая постоянно за неe впрягалась. Во всех войнах болгары были против нас, хотя больше всех орали, что они братушки.

Удивляться, что они поступают таким образом… У меня никакого удивления их поведение не вызывает. Не знаю, почему кто-то этому удивлeн», — сказал Червиченко.

«Левски» отменил матчи со «Спартаком», «Уралом», «Краснодаром».

По информации «СЭ», клуб из Софии отказался играть из-за давления со стороны правительства Болгарии.

Клубам РПЛ пришлось срочно искать других соперников.

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