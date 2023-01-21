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    «О как!». Глушаков отреагировал на информацию об интересе «Пари НН»

    Бывший полузащитник «Химок» Денис Глушаков прокомментировал новость о возможном переходе в «Пари НН» вместе с Артемом Дзюбой.

    «Меня и Дзюбу хотят пригласить в «Нижний Новгород»? О как! У меня не было никаких предложений.

    Мое будущее прояснится в ближайшие дни», – сказал футболист.

    • 35-летний Глушаков в начале января расторг контракт с «Химками».
    • 34-летний Дзюба остается без команды с ноября, когда он покинул «Адана Демирспор».
    • Они вместе выступали за «Спартак» с 2013 по 2015 год.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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