«О как!». Глушаков отреагировал на информацию об интересе «Пари НН»

Бывший полузащитник «Химок» Денис Глушаков прокомментировал новость о возможном переходе в «Пари НН» вместе с Артемом Дзюбой.

«Меня и Дзюбу хотят пригласить в «Нижний Новгород»? О как! У меня не было никаких предложений.

Мое будущее прояснится в ближайшие дни», – сказал футболист.

35-летний Глушаков в начале января расторг контракт с «Химками».

34-летний Дзюба остается без команды с ноября, когда он покинул «Адана Демирспор».

Они вместе выступали за «Спартак» с 2013 по 2015 год.

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