Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Жена Карпина ответила, как относятся к русским в Эстонии

    Дарья Карпина, супруга главного тренера сборной России Валерия Карпина, рассказала об отношении к русским в Эстонии.

    «Все мои родственники и друзья являются русскими, но все работают, некоторые даже чиновниками.

    Насколько я слышу от них, никто не ощущает никакого давления.

    Приезжая в Таллин даже сейчас, говоря на русском языке, не ощущаем никакого негатива», – заявила Карпина.

    • Валерий и Дарья – уроженцы эстонского города Нарва.
    • В преддверии Нового года произошел скандал из-за ужина Карпина с игроками сборной Эстонии.
    • Фото выложили в соцсетях. Футболистов осудили за встречу с тренером российской сборной.

    Получи до 10 000 рублей за регистрацию

    Новости по теме
    Жена Карпина рассказала о самом запоминающемся свидании с тренером сборной России 2
    Мостовой – о Карпине и Семаке: «Без хороших денег и игроков они ничего не смогут» 22
    Орлов: «У нас слабые тренеры. На всю страну есть только двое» 20
    Источник: «Р-Спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 13:53
    Рекомендуем
    Комментарии8
    ...
    • ...
      Рейтинг: +5635

      AtticusFinch 1 час назад

      Кто нибудь верил, что она правду скажет?) Спросите её по любви ли она за Карпина вышла, который в 2 раза старше неё?)))Ответит, что чувства были искренними и светлыми)))В Эстонии к русским нормально ... как можно такую чушь нести)))уже бы промолчала бы просто))За фото с её муженьком чуть сборную не разогнали))

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1298

      сутулая собака и лисы > AtticusFinch 3 минуты назад

      про любовь уже лишнее.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1565

      Красногвардейчик 2 часа назад

      Она эамужем за эстонцем, вот и врёт. А в прибалтике к русским очень хреново относились ещё при СССР, так что врёт 100%

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +12888

      Алексей З > Красногвардейчик 2 часа назад

      Их оккупировали в 1940 году, так за что нас любить ?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +531

      Таврида > Алексей З 1 час назад

      Ты, может, и оккупировал, а Россия заплатила за эти земли 2 миллиона рублей золотом, или 350 миллиардов современных долларов. Так что, любят - не любят, пусть деньги возвращают.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1565

      Красногвардейчик > Алексей З 1 час назад

      Ну тогда не нужно чушь писать про то что там нет русофобии, Карпина лжёт

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +12233

      Вомбат > Красногвардейчик 44 минуты назад

      А он и не пишет, что там ее нет. Он просто объяснил почему она есть.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1565

      Красногвардейчик > Вомбат 18 минут назад

      Так вью даёт жена, которая утверждает, что её нет

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11