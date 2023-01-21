Жена Карпина ответила, как относятся к русским в Эстонии

Кто нибудь верил, что она правду скажет?) Спросите её по любви ли она за Карпина вышла, который в 2 раза старше неё?)))Ответит, что чувства были искренними и светлыми)))В Эстонии к русским нормально ... как можно такую чушь нести)))уже бы промолчала бы просто))За фото с её муженьком чуть сборную не разогнали))
Дарья Карпина, супруга главного тренера сборной России Валерия Карпина, рассказала об отношении к русским в Эстонии.
«Все мои родственники и друзья являются русскими, но все работают, некоторые даже чиновниками.
Насколько я слышу от них, никто не ощущает никакого давления.
Приезжая в Таллин даже сейчас, говоря на русском языке, не ощущаем никакого негатива», – заявила Карпина.
- Валерий и Дарья – уроженцы эстонского города Нарва.
- В преддверии Нового года произошел скандал из-за ужина Карпина с игроками сборной Эстонии.
- Фото выложили в соцсетях. Футболистов осудили за встречу с тренером российской сборной.
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