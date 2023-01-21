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Жена Карпина ответила, как относятся к русским в Эстонии

21 января 2023, 13:53
25

Дарья Карпина, супруга главного тренера сборной России Валерия Карпина, рассказала об отношении к русским в Эстонии.

«Все мои родственники и друзья являются русскими, но все работают, некоторые даже чиновниками.

Насколько я слышу от них, никто не ощущает никакого давления.

Приезжая в Таллин даже сейчас, говоря на русском языке, не ощущаем никакого негатива», – заявила Карпина.

  • Валерий и Дарья – уроженцы эстонского города Нарва.
  • В преддверии Нового года произошел скандал из-за ужина Карпина с игроками сборной Эстонии.
  • Фото выложили в соцсетях. Футболистов осудили за встречу с тренером российской сборной.

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Источник: «Р-Спорт»
Россия. Премьер-лига Россия Карпин Валерий
Комментарии (25)
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Красногвардейчик
1674300271
Она эамужем за эстонцем, вот и врёт. А в прибалтике к русским очень хреново относились ещё при СССР, так что врёт 100%
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ArReal
1674304306
Кто нибудь верил, что она правду скажет?) Спросите её по любви ли она за Карпина вышла, который в 2 раза старше неё?)))Ответит, что чувства были искренними и светлыми)))В Эстонии к русским нормально ... как можно такую чушь нести)))уже бы промолчала бы просто))За фото с её муженьком чуть сборную не разогнали))
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andrei2111
1674381842
Дарья,а снос памятников, запрет учиться на родном языке, это отношение к русским или как?
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Юрий Солопов
1677359920
Верится с трудом. Когда в советские времена приезжал в Таллин, сталкивался и с откровенной неприязнью, и с вполне дружеским отношением эстонцев. После распада СССР родственница жены, украинка да еще с немецкими корнями (прадед -немец жил в России) с мужем -евреем бежали из Таллина в Германию. Рассказывали про постоянные угрозы, про надписи на двери: убирайтесь, русские ******.Кац шутил: пятьдесят лет был евреем, а теперь русский. Может, за тридцать лет что -то стало меняться?
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sergezvi
1677497144
Червяки уже готовятся к тому, что ЕС развалится и им придется на брюхе ползти к России и просить помощи. Нельзя ее оказывать. Они от нее только хамеют и оскотиниваются. https://ruskline.ru/monitoring_smi/2005/06/03/pribaltijskie_karateli_v_pskovskoj_oblasti https://nstarikov.ru/kak-estoniya-umorila-russkih-belogvar-8717 Если они чувствовали, что можно нагадить России и остаться ненаказанным, они всегда этот шанс использовали. Это только русские дураки придумали "братскую дружбу между народами" и верили в эту химеру. Вот и сейчас они располагают на своей территории НАТОвские войска. Хотят повторить блокаду Ленинграда. Твари.
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