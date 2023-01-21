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    Инвестор «Химок» Садыгов объяснил расторжение контракта с Глушаковым

    Главный инвестор «Химок» Туфан Садыгов рассказал, почему из клуба ушел полузащитник Денис Глушаков.

    «С Глушаковым я знаком лично. Это хороший футболист. Но надо выдерживать конкуренцию.

    Было бы ему сейчас 26 лет, он играл бы по-другому», – заявил Садыгов.

    • 35-летний Глушаков покинул «Химки» в начале января.
    • Стороны расторгли контракт по взаимному согласию.
    • Хавбек выступал за химчан с 2020 года: 67 матчей, 15 голов, 5 ассистов.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1860

      alefreddy 1 час назад

      теперь с Зюбой воссоединяться

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