Инвестор «Химок» Садыгов объяснил расторжение контракта с Глушаковым

Главный инвестор «Химок» Туфан Садыгов рассказал, почему из клуба ушел полузащитник Денис Глушаков.
«С Глушаковым я знаком лично. Это хороший футболист. Но надо выдерживать конкуренцию.
Было бы ему сейчас 26 лет, он играл бы по-другому», – заявил Садыгов.
- 35-летний Глушаков покинул «Химки» в начале января.
- Стороны расторгли контракт по взаимному согласию.
- Хавбек выступал за химчан с 2020 года: 67 матчей, 15 голов, 5 ассистов.
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Источник: «РБ Спорт»