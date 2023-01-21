Губерниев рассказал о своем отношении к дракам в медиафутболе

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев высказался о том, что в медийном футболе часто случаются конфликты.

«Драки – это вообще плохо. А перепалки – это святое. Милые бранятся – только тешатся.

Иногда это на грани фола, но, мне кажется, важно эту красную линию не переходить.

Меня здесь огорчает реакция некоторых известных в прошлом [профессиональных] футболистов, которые в медиафутболе ведутся на все эти истории.

Ты должен постоянно ощущать себя под колпаком, постоянно себя контролировать.

Например, если на тебе микрофон, ты должен аккуратнее говорить – особенно про вратарей.

Я вот так ошибся 12 лет назад, а это до сих пор вспоминают. Это даже не великие косяки, а золотой фонд ютуба», – заявил журналист.

В августе 2011 года Губерниев оскорбил в прямом эфире вратаря Вячеслава Малафеева, думая, что его микрофон отключили.

Комментируя травму Игоря Акинфеева, он сказал: «Решающие матчи, а у нас говно в воротах будет стоять».

Позднее Губерниев попытался оправдаться и заявил, что имел в виду голкипера сборной Дании.

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