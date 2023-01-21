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    Агент Баринова: «Сейчас в переговорах пауза. Допускаю, что «Бешикташ» взял ее, чтобы работать по другим вариантам»

    Павел Банатин, агент полузащитника «Локомотива» Дмитрия Баринова, рассказал, как обстоят дела с возможным переходом игрока в «Бешикташ».

    «Локомотив» отклонил предложение. Сейчас в переговорах пауза, ее озвучил генеральный директор «Бешикташа».

    Насколько я знаю, у турецкого клуба была масса вариантов, как приобрести Диму. Это и платная аренда с правом выкупа. Была озвучена и опция обратного выкупа.

    Но предложение прислали лишь одно, которое было недостаточным для «Локомотива».

    Трансферное окно в Турции продлится до 7 февраля. Допускаю, что «Бешикташ» взял паузу, чтобы работать по другим вариантам.

    Все, что ни делается, все к лучшему. Баринов мотивирован и заряжен на лучшую игру», – заявил агент.

    • 26-летний Баринов – воспитанник «Локо».
    • За главную команду дебютировал в мае 2015 года.
    • С тех пор хавбек провел 169 матчей, забил 7 голов и сделал 8 ассистов.
    • Его рыночная стоимость – 9 миллионов евро.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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