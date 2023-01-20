Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Губерниев готовится дебютировать за медиакоманду «Броуки»

    Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев рассказал о подготовке к дебюту в медийном футболе.

    – Как ваше плечо?

    – Плечо уже лучше. Я его выбил, оказывается, на место мне его поставил хороший доктор.

    Я надеюсь, когда закончится биатлонный сезон, я приду сначала на тренировку, покажу в «Броуках» свое вратарское мастерство.

    Мое сердце по-прежнему принадлежит этой блистательной команде. Еще ни с одним клубом я не был связан так долго и, что характерно, совершенно бесплатно.

    Надеюсь, что вернусь в строй. Я же знаменитый вратарь и специалист по вратарям. Готовлюсь.

    – Какой номер хотели бы взять?

    – Мне кажется, 69-й подойдет. Кто понимает, тот поймет. 69 – это прекрасно.

    Регистрируйся и получи 2000 рублей бесплатно

    Новости по теме
    Губерниев назвал бездельниками людей, считающих, что футболисты несправедливо много зарабатывают 10
    Губерниев: «Промес – преступник. В России он скрывается от правосудия» 76
    «Кто не понимает очевидных вещей – тот балбес!». Губерниев – об оплате РФС взноса за членство в УЕФА 5
    Источник: ютуб-канал «Броуки»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    20.01.2023 23:36
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • Читайте нас: 
    11