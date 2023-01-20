Губерниев готовится дебютировать за медиакоманду «Броуки»

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев рассказал о подготовке к дебюту в медийном футболе.

– Как ваше плечо?

– Плечо уже лучше. Я его выбил, оказывается, на место мне его поставил хороший доктор.

Я надеюсь, когда закончится биатлонный сезон, я приду сначала на тренировку, покажу в «Броуках» свое вратарское мастерство.

Мое сердце по-прежнему принадлежит этой блистательной команде. Еще ни с одним клубом я не был связан так долго и, что характерно, совершенно бесплатно.

Надеюсь, что вернусь в строй. Я же знаменитый вратарь и специалист по вратарям. Готовлюсь.

– Какой номер хотели бы взять?

– Мне кажется, 69-й подойдет. Кто понимает, тот поймет. 69 – это прекрасно.

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