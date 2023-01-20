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    «Локомотив» требует за Баринова в 2,5 раза больше, чем предлагает «Бешикташ»

    Переговоры о трансфере полузащитника Дмитрия Баринова из «Локомотива» в «Бешикташ» приостановлены.

    Клубы не могут договориться о сумме сделки.

    Российский клуб готов продать игрока за 5 миллионов евро, но турецкий предлагает не более 2 миллионов.

    • 26-летний Баринов – воспитанник «Локо».
    • За главную команду дебютировал в мае 2015 года.
    • С тех пор хавбек провел 169 матчей, забил 7 голов и сделал 8 ассистов.
    • Его рыночная стоимость – 9 миллионов евро.

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 15:27
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +62

      valsboston 17 минут назад

      «Локомотив» требует======Локомотив не в том положении что чего то там требовать. Да и вся Россия под управлением бункерного не может требовать..Все скажите спасибо бункерному.

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      Рейтинг: +11482

      R_a_i_n > valsboston 37 секунд назад

      Петушок окопный, ты снова горланишь... Пшел, шелудивый отседова.

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      Рейтинг: +6016

      subbotaspartak 55 минут назад

      Почём плацкарта Москва-Чита?

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