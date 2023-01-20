«Локомотив» требует за Баринова в 2,5 раза больше, чем предлагает «Бешикташ»

Переговоры о трансфере полузащитника Дмитрия Баринова из «Локомотива» в «Бешикташ» приостановлены.

Клубы не могут договориться о сумме сделки.

Российский клуб готов продать игрока за 5 миллионов евро, но турецкий предлагает не более 2 миллионов.

26-летний Баринов – воспитанник «Локо».

За главную команду дебютировал в мае 2015 года.

С тех пор хавбек провел 169 матчей, забил 7 голов и сделал 8 ассистов.

Его рыночная стоимость – 9 миллионов евро.

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